PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (59/2026) Transporteraufbruch in Hann. Münden - Gartengeräte im Wert von ca. 5.000 Euro gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wall

zwischen Mittwoch (25.02.2026) und Freitag (27.02.2026)

HANN. MÜNDEN (ab) - Unbekannte haben Ende Februar in der Straße "Wall" in Hann. Münden die Heckklappe eines dort abgestellten Transporters gewaltsam geöffnet und daraus mehrere hochwertige Gartengeräte entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Fahrzeug am Mittwochnachmittag (25.02.26) gegen 15.00 Uhr vor einer Garage abgestellt worden. Am Freitagmorgen (27.02.26) gegen 07.45 Uhr fiel bei einer Kontrolle auf, dass zahlreiche Geräte von der Ladefläche fehlten. Das Schloss der Heckklappe war verbogen und wurde augenscheinlich gewaltsam angegangen.

Zum Diebesgut gehören nach Angaben der Geschädigten u. a. zwei Freischneider/Multigeräte (Stihl), eine akkubetriebene sowie eine benzinbetriebene Heckenschere (Stihl) inklusive Aufsatz, ein akkubetriebener Trimmer (Husqvarna) samt drei Akkus und Ladegerät sowie eine Kettensäge und ein Laubgebläse (beides Stihl). Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Straße "Wall" verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Geräte geben kann (z. B. durch auffällige Verkaufsangebote), wird gebeten, sich bei der Polizei Hann. Münden zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 05541 / 9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren