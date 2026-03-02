Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (59/2026) Transporteraufbruch in Hann. Münden - Gartengeräte im Wert von ca. 5.000 Euro gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wall

zwischen Mittwoch (25.02.2026) und Freitag (27.02.2026)

HANN. MÜNDEN (ab) - Unbekannte haben Ende Februar in der Straße "Wall" in Hann. Münden die Heckklappe eines dort abgestellten Transporters gewaltsam geöffnet und daraus mehrere hochwertige Gartengeräte entwendet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Fahrzeug am Mittwochnachmittag (25.02.26) gegen 15.00 Uhr vor einer Garage abgestellt worden. Am Freitagmorgen (27.02.26) gegen 07.45 Uhr fiel bei einer Kontrolle auf, dass zahlreiche Geräte von der Ladefläche fehlten. Das Schloss der Heckklappe war verbogen und wurde augenscheinlich gewaltsam angegangen.

Zum Diebesgut gehören nach Angaben der Geschädigten u. a. zwei Freischneider/Multigeräte (Stihl), eine akkubetriebene sowie eine benzinbetriebene Heckenschere (Stihl) inklusive Aufsatz, ein akkubetriebener Trimmer (Husqvarna) samt drei Akkus und Ladegerät sowie eine Kettensäge und ein Laubgebläse (beides Stihl). Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur.

Wer im genannten Zeitraum im Bereich der Straße "Wall" verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Geräte geben kann (z. B. durch auffällige Verkaufsangebote), wird gebeten, sich bei der Polizei Hann. Münden zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 05541 / 9510 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell