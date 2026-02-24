Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (57/2026) Auf L 569 entgegenkommenden Linienbus am Spiegel touchiert - Polizei Duderstadt fahndet nach weißem LKW mit grüner Aufschrift

Göttingen

Duderstadt, L 569 Fahrtrichtung Benniehausen, Höhe Kreisel bei Nesselröden Montag, 16. Februar 2026, gegen 06.10 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Die Polizei Duderstadt fahndet nach einem unbekannten weißen LKW mit grüner Aufschrift, der am frühen Montagmorgen (16.02.26) auf der L 569 (Landkreis Göttingen) einen entgegenkommenden Linienbus gestreift und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben soll. Der Unfall ereignete sich etwa gegen 06.10 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs bei Nesselröden.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Linienbus auf der L 569 von Duderstadt in Richtung Benniehausen unterwegs, als ihm in Höhe der späteren Unfallstelle plötzlich ein unbekannter weißer LKW halb auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der LKW streifte den Bus in Höhe des Außenspiegels. Hierbei rissen Teile ab und trafen ein hinter dem LKW fahrendes Müllfahrzeug. Bus- und Müllwagenfahrer hielten nach dem Unfall sofort an, der unbekannte LKW-Fahrer hingegen nicht. Er setzte die Fahrt in Richtung Duderstadt fort. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Unfallzeugen oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten LKW geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

