Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (54/2026) Widerstand und tätlicher Angriff bei Kontrollen in der Waffenverbotszone in der Göttinger Innenstadt - Ermittlungen gegen 26-Jährigen. Zwei Beamte nicht mehr dienstfähig

Göttingen (ots)

Göttingen, Waageplatz / Reitstallstraße

Sonntagmittag, 22. Februar 2026, gegen 12.30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Im Rahmen von Kontrollmaßnahmen in der Göttinger Waffenverbotszone ist es am heutigen Sonntagmittag (22.02.26) gegen 12.30 Uhr im Bereich des Waageplatzes zu einem Widerstands- und Angriffsgeschehen zum Nachteil von Polizeibeamten gekommen.

Die Kontrollen erfolgen auf Grundlage der städtischen Verordnung über die Einrichtung einer Verbotszone für das Führen von Waffen, Messern und gefährlichen Gegenständen in Teilen der Göttinger Innenstadt, die seit Anfang Februar 2026 in Kraft getreten ist. Zur Überprüfung der Einhaltung führt die Polizei regelmäßig stichprobenartige, verdachtsunabhängige Kontrollen durch.

Im Rahmen der heutigen Kontrollen wurden die eingesetzten Polizeibeamten auf einen 26-Jährigen (guineischer Staatsangehöriger) aufmerksam, der nach polizeilicher Erkenntnislage bereits aus zurückliegenden Sachverhalten bekannt ist, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Mann fiel den Beamten im Bereich des Waageplatzes zudem auf, da er sein Gesicht offenbar teilweise verdeckt hatte und sich in verdächtiger Weise von den Einsatzkräften entfernen wollte.

Im weiteren Verlauf sollte der 26-Jährige im Rahmen der Kontrollmaßnahmen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Diese lehnte er jedoch vehement ab. Die eingesetzten Beamten erläuterten ihm den Anlass der Kontrolle und versuchten mehrfach, ihn durch ruhiges Zureden zur Kooperation zu bewegen. Stattdessen versuchte der Mann, sich der Kontrolle zu entziehen. Nach erster Einschätzung könnte das bei ihm später festgestellte Messer hierfür mitursächlich gewesen sein.

Im Verlauf der Maßnahme wurde bei dem 26-Jährigen schließlich ein Messer festgestellt und sichergestellt. Als der Mann im Anschluss weiter durchsucht werden sollte, versuchte er, sich aus der polizeilichen Maßnahme herauszuwinden und leistete teils erheblichen Widerstand. Dabei biss er einen Beamten in den Arm und schlug mehrfach mit der Faust auf die Einsatzkräfte ein. Der Mann konnte erst mit Unterstützung hinzugezogener Kräfte unter Kontrolle gebracht und anschließend zur Dienststelle gebracht werden.

Zwei der eingesetzten Beamten wurden bei dem Angriff verletzt und sind derzeit nicht dienstfähig.

Zur Prüfung der weiteren Maßnahmen erschien die zuständige Bereitschaftsrichterin am Amtsgericht Göttingen auf der Dienststelle und ordnete eine Blutprobe bei dem 26-Jährigen an. Der Mann verblieb bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle und wurde anschließend entlassen.

Der Einsatz erfuhr eine deutliche Öffentlichkeitswirksamkeit und wurde von vielen Passanten wahrgenommen. Zahlreiche Anwesende fertigten mit Mobiltelefonen Videoaufnahmen, vereinzelt wurde das polizeiliche Vorgehen dabei kritisch hinterfragt. Die Bodycams der eingesetzten Beamten waren im Einsatz, die Aufnahmen werden derzeit ausgewertet, um den Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren.

Zeugen des Vorfalls, die über Videoaufnahmen des Geschehens verfügen, werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell