Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (51/2026) Firmenfahrzeuge in Scheden aufgebrochen - Polizei nimmt 26 Jahre alten Tatverdächtigen auf A 7 fest, umfangreiches Diebesgut sichergestellt, U-Haftbefehl erlassen

Göttingen (ots)

Scheden, Mündener Straße

Mittwoch, 18. Februar 2026, gegen 01.00 Uhr

SCHEDEN (jk) - Nur knapp 30 Minuten nach der Tat ist Mittwochnacht (18.02.26) gegen 01.30 Uhr auf der Autobahn 7 ein mutmaßlicher Baumaschinendieb von der Polizei festgenommen worden. Der bereits einschlägig bekannte, 26 Jahre alte Mann ist nach derzeitigem Stand dringend verdächtig, etwa gegen 01.00 Uhr auf einem Firmengelände in Scheden (Landkreis Göttingen) zwei Firmenfahrzeuge aufgebrochen und aus diesen eine Vielzahl an Baumascheinen gestohlen zu haben.

Ein Zeuge hatte gegen 01.00 Uhr beobachtet, wie der Tatverdächtige gemeinsam mit einer weiteren, noch unbekannten Person, auf dem Firmengrundstück an der Mündener Straße das umfangreiche Diebesgut, darunter Winkelschleifer, Bohrhammer, Sägen und Bohrmaschinen, in einen weißen Transporter verlud und danach flüchtete. Der Zeuge informierte die Polizei.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das gesuchte Täterfahrzeug von einer Streife auf der K 206 in Fahrtrichtung Hedemünden festgestellt und verfolgt werden. Der Transporter fuhr anschließend weiter auf die A 7 in Richtung Kassel.

Mit Unterstützung anderer Streifenwagenbesatzungen wurde das Fahrzeug gegen 01.30 Uhr auf dem Parkplatz "Humboldtblick" gestoppt und der 26 Jahre alte Fahrer festgenommen. In dem Transporter entdeckten die Ermittler über 20 Baumaschinen sowie drei Sortimentskästen mit einem geschätzten Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Hierbei handelte es sich um die kurz zuvor in Scheden gestohlenen Gegenstände. Die Überprüfung ergab außerdem, dass der Tatverdächtige vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand und keine Fahrerlaubnis besaß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Hann. Münden erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen am Donnerstag (19.02.26) U-Haftbefehl gegen den bereits einschlägig im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten bekannten 26-Jährigen wegen Fluchtgefahr.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell