POL-GÖ: (52/2026) Nächtlicher Einbruch in Elektrofachmarkt in Göttingen - Täter dringt über das Dach ein. Ermittler bitten um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Hannoversche Straße

Samstag, 14. Februar 2026, gegen 23.50 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - In der Nacht zu Sonntag (15.02.2026) kam es in einem Elektrofachmarkt an der Hannoverschen Straße in Göttingen zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich mutmaßlich über das Dach Zutritt zu den Verkaufsräumen und löste dabei die Alarmanlage aus.

Bei einer ersten Überprüfung des Gebäudes konnten zunächst keine äußeren Einbruchsspuren festgestellt werden. Nachdem beim anschließenden Betreten des Objekts jedoch Geräusche aus dem Inneren wahrgenommen wurden, umstellten Polizeibeamte das Gebäude und durchsuchten es. Dabei kamen auch Diensthunde zum Einsatz.

Im Verlauf der Durchsuchung bestätigte sich ein gewaltsames Eindringen über eine Lichtkuppel. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte sich der Täter zuvor über das Dach Zugang verschafft und sich im Markt aufgehalten. Beim Betreten des Gebäudes durch den Sicherheitsdienst flüchtete er offenbar über den Einstiegsweg.

Ob ein Entwendungsschaden entstanden ist, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: - mutmaßlich männlich - normale Statur - dunkel gekleidet - Kopf-/Gesichtsmaske - helle Garten- oder Arbeitshandschuhe mit dunklen Fingerkuppen

Das 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hannoverschen Straße oder des angrenzenden Parkdecks beobachtet haben oder Hinweise zur beschriebenen Person geben können, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

