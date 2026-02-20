PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (53/2026) Tote aus dem Kiessee - Obduktion ergibt Ertrinken als Todesursache, polizeiliche Ermittlungen sind abgeschlossen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die 80 Jahre alte Seniorin, die am Dienstagmittag (17.02.26) leblos aus dem Göttinger Kiessee geborgen wurde (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6218722, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6219460), ist ertrunken.

Das ist das Ergebnis einer am Freitagvormittag (20.02.26) erfolgten Obduktion. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich im Zuge der rechtsmedizinischen Untersuchung nicht ergeben.

Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen.

Der Leichnam der 80-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft Göttingen zur Bestattung freigegeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

