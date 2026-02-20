Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (53/2026) Tote aus dem Kiessee - Obduktion ergibt Ertrinken als Todesursache, polizeiliche Ermittlungen sind abgeschlossen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Die 80 Jahre alte Seniorin, die am Dienstagmittag (17.02.26) leblos aus dem Göttinger Kiessee geborgen wurde (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6218722, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6219460), ist ertrunken.

Das ist das Ergebnis einer am Freitagvormittag (20.02.26) erfolgten Obduktion. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich im Zuge der rechtsmedizinischen Untersuchung nicht ergeben.

Die polizeilichen Ermittlungen sind damit abgeschlossen.

Der Leichnam der 80-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft Göttingen zur Bestattung freigegeben.

