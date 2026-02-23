Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (55/2026) Gefährliches Überholen auf der L 568 bei Niedernjesa: Polizei Friedland sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, L568, zwischen Stockhausen und Niedernjesa Montag, 23. Februar 2026, gegen 10:35 Uhr

GEMEINDE FRIEDLAND (ab) - Am heutigen Montagvormittag (23.02.26) kam es gegen 10:35 Uhr auf der L 568 zwischen Stockhausen und Niedernjesa zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines grauen BMW die L 568 aus Richtung Niedernjesa kommend in Richtung Stockhausen und überholte einen vor ihm fahrenden Traktor. Zeugenaussagen zufolge scherte der BMW nur sehr knapp vor dem Traktor wieder ein, sodass ein entgegenkommender Pkw stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Eine hinter diesem Pkw befindliche Streifenwagenbesatzung wurde auf das Geschehen aufmerksam und folgte dem grauen BMW bis in die Ortslage Stockhausen, wo dieser schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 56 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Göttingen.

Zur Klärung des genauen Ablaufs bittet die Polizei zwei bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, sich als Zeugen zu melden. Dabei handelt es sich zum einen um den Fahrer des überholten Traktors (John Deere, Kennzeichenfragmente NOM...) und zum anderen um den Fahrer des entgegenkommenden dunklen Pkw (vermutlich Skoda Fabia, Kennzeichenfragmente GÖ-VS ...).

Beide Personen haben den Überholvorgang aus nächster Nähe erlebt und werden gebeten, sich bei der Polizei als Zeugen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Friedland unter Tel. 05504/94982-0 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell