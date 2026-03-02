Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (60/2026) 247. Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei- Experte der DEKRA referiert über "Fahrassistenzsysteme am LKW"

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Am kommenden Mittwoch (4. März 202) findet der 247. Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei statt. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal die "Fahrassistenzsysteme".

▪️ Welche Fahrassistenzsysteme gibt es, welche Möglichkeiten und Grenzen haben sie? ▪️ Weiterhin wird es einen zukunftsorientierten Ausblick geben.

Als Referent steht Herr Eckhardt von der Dekra für alle Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung für Brummifahrerinnen und Brummifahrer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie andere Interessierte findet wie gewohnt um 18:00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell