PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (60/2026) 247. Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei- Experte der DEKRA referiert über "Fahrassistenzsysteme am LKW"

POL-GÖ: (60/2026) 247. Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei- Experte der DEKRA referiert über "Fahrassistenzsysteme am LKW"
  • Bild-Infos
  • Download

Göttingen (ots)

Am kommenden Mittwoch (4. März 202) findet der 247. Truckerstammtisch der Göttinger Autobahnpolizei statt. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal die "Fahrassistenzsysteme".

▪️ Welche Fahrassistenzsysteme gibt es, welche Möglichkeiten und Grenzen haben sie? ▪️ Weiterhin wird es einen zukunftsorientierten Ausblick geben.

Als Referent steht Herr Eckhardt von der Dekra für alle Fragen zur Verfügung.

Die Veranstaltung für Brummifahrerinnen und Brummifahrer, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie andere Interessierte findet wie gewohnt um 18:00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt.

Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren