Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Leibertingen

Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr auf der K8216 zwischen Leibertingen und Thalheim verletzt worden. Ein 39-jähriger Pkw-Lenker kam nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Mercedes-Benz vermutlich aufgrund plötzlich einsetzenden starken Schneefalls nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen im Grünstreifen eingelassenen Abflusskanal. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine beiden Mitfahrer wurden ebenfalls verletzt, konnten jedoch nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Da sich bei dem 39-Jährigen Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel ergaben, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Das Untersuchungsergebnis steht noch aus.

Hohentengen

Frau bei Fasnetsumzug sexuell belästigt

Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei gegen einen 39-Jährigen, der am Sonntagnachmittag während des Fasnetsumzugs in der Beizkofer Straße auffällig geworden ist. Der Mann begab sich nach bisherigen Erkenntnissen vom Straßenrand auf die Umzugsstrecke und fasste einer 29-Jährigen an das Gesäß. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von rund 2,2 Promille. Er erhielt einen Platzverweis und wurde in die Obhut einer Angehörigen übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Lena Muscheid und Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

