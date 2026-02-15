PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Saulgau

Betrunkener Mann spricht Drohungen aus

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr drohte ein 27-jähriger Mann vor einem Restaurant in der Hauptstraße anwesenden Gästen und Passanten mit Worten Gewalt mit Waffen an. Der Mann konnte durch eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau nach kurzer Fahndung lokalisiert und festgenommen werden. Waffen oder gefährliche Gegenstände fanden die Beamten bei ihm nicht. Er stand nach bisherigen Erkenntnissen unter Alkoholeinwirkung und musste nach Erhebung seines Blutalkoholgehaltes aufgrund einer vermuteten psychischen Beeinträchtigung in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 bittet Zeugen des Geschehens und Geschädigte von Drohungen des Mannes vor der Gaststätte sich zu melden.

