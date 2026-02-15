PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Betrunkener Mann spricht Drohungen aus

Am Samstagabend, gegen 21:20 Uhr drohte ein 27-jähriger Mann vor einem Restaurant in der Hauptstraße anwesenden Gästen und Passanten mit Worten Gewalt mit Waffen an. Der Mann konnte durch eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau nach kurzer Fahndung lokalisiert und festgenommen werden. Waffen oder gefährliche Gegenstände fanden die Beamten bei ihm nicht. Er stand nach bisherigen Erkenntnissen unter Alkoholeinwirkung und musste nach Erhebung seines Blutalkoholgehaltes aufgrund einer vermuteten psychischen Beeinträchtigung in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 bittet Zeugen des Geschehens und Geschädigte von Drohungen des Mannes vor der Gaststätte sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 11:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Amtzell Feuer auf dem Friedhof entzündet Bislang unbekannte Personen entzündeten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Friedhof in der Schulstraße ein Lagerfeuer. Hierzu verwendeten sie Holz und zumindest ein Holzkreuz vom Friedhof. Zudem beschmierten sie die Aussegnungshalle mit Asche. Der wirtschaftlich entstandene Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 12:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Weingarten Unbekannter beschädigt geparktes Auto Mutmaßlich zum wiederholten Male beschädigte bislang unbekannte Täterschaft am Freitagmorgen zwischen etwa 07.00 Uhr und 08.00 Uhr einen in der Keplerstraße in Weingarten geparkten Pkw vom Typ Daimler-Benz. Durch mehrere Kratzer im Lack sowie Zerstechen von dessen Reifen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Personen die ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 11:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Sigmaringen Auffahrunfall mit Sachschaden Am Freitagmittag kam es gegen 13.00 Uhr in der Laizer Straße in Sigmaringen zu einem Auffahrunfall mit Beteiligung eines schwarzen Ford Transit sowie eines schwarzen Opel Grandland. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. Die Unfallursache konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen werden gebeten sich beim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren