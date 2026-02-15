PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Verletzt bei Familienstreitigkeiten

Mehrere Streifen rückten am Samstagmittag, gegen 11:55 Uhr vom Polizeirevier in die Nachbarschaft aus. Es waren in mehreren Notrufen Streitigkeiten zwischen zwei Männern, mit Messern bewaffnet in der Ehlersstraße / Goethestraße gemeldet worden. Vor Ort stellte sich bald heraus, dass es sich bei den Streitenden um Vater und Sohn handelte, die einen familieninterne Zwist lautstark und letztlich auch handgreiflich zum Teil auch auf der Straße ausgetragen hatten. Dabei sollen der 56-jährige Vater Platzwunden und der 31-jährige Sohn eine Schnittwunde erlitten haben. Ob sie dabei Messer oder andere gefährliche Gegenstände verwendeten ist bislang unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Versorgung ihrer Verletzungen kamen beide zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sohn musste aufgrund einer vermuteten psychischen Beeinträchtigung in einer Spezialklinik vorgestellt werden.

Friedrichshafen

Nach Störung von Amtshandlungen eine Nacht hinter Gittern

Im Zuge des närrischen Treibens nach dem Großen Narrensprung in Friedrichshafen kam es am Samstag, gegen 18:10 Uhr beim Festzelt auf der Uferpromenade zur Gewahrsamnahme eines 36-jährigen Mannes. Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen war zu dieser Zeit anlässlich des närrischen Treibens in diesem Bereich dabei für Recht und Ordnung zu sorgen. Der 36-Jährige bedrängte die Streife und war weder mit Worten, noch mit der Androhung des Gewahrsams bei Nichtbefolgen des ausgesprochenen Platzverweises, abzuweisen. Folglich mussten die Beamten den Mann in polizeilichen Gewahrsam nehmen und zur Verhinderung weiterer Störungen der nächsten Gewahrsamseinrichtung zuführen. Gegen die Maßnahme wehrte er sich und versuchte die Beamten zu schlagen, verfehlt sie jedoch. Nach richterlicher Bestätigung des Gewahrsams musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, gegen ihn ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
