Weingarten

Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Mutmaßlich zum wiederholten Male beschädigte bislang unbekannte Täterschaft am Freitagmorgen zwischen etwa 07.00 Uhr und 08.00 Uhr einen in der Keplerstraße in Weingarten geparkten Pkw vom Typ Daimler-Benz. Durch mehrere Kratzer im Lack sowie Zerstechen von dessen Reifen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Personen die Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel.: 0751/8036666, zu melden.

Weingarten

Unbekannter schneidet Radfahrer beim Überholen und flüchtet

Gegen halb drei am Freitagnachmittag kam es in Weingarten in der Franz-Beer-Straße kurz vor der Kreuzung mit der Syrlinstraße zu einem Überholmanöver eines silbernen VW Golf. Dieser fuhr beim Wiedereinordnen nach dem Überholen so nah an den überholten Fahrradfahrer, dass es zu einer leichten Kollision kam, infolgedessen der Radfahrer stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen an den Händen zu und an seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 200.- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel.: 0751/8036666 entgegen.

Leutkirch

Pkw-Lenker überholt Lkw und kollidiert mit diesem

Auf der Landesstraße 318 zwischen Haselburg und Urlau kam es am Freitagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr zu einem Unfall mit Sachschaden in Höhe von circa 9000.- Euro. Der Fahrer eines silbernen VW Golf überholte einen in Richtung Urlau fahrenden grünen Sattelzug mit Container-Auflieger und schätzte hierbei vermutlich die notwendige Strecke zum Überholen falsch ein. Daher mussten nach bisherigem Stand der Ermittlungen zumindest zwei entgegenkommende Pkw ausweichen und der VW Golf kollidierte bei seinem Ausweichversuch mit dem Sattelzug. Den Lenker des VW erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Leutkirch bittet Zeugen sowie Geschädigte des Vorfalls sich unter Tel. 07561/84880 zu melden.

