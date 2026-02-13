Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Verkehrsunfall verursacht und weitergefahren

Möglicherweise zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen körperlich nicht mehr in der Lage war eine 83-Jährige, die am Donnerstagnachmittag bei Ailingen einen Verkehrsunfall verursacht und danach Unfallflucht begangen hat. Die Frau bog von der Hirschlatter Straße nach links auf die Habratsweiler Straße ab und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen. Hierdurch wurde der Pkw stark beschädigt und verursachte eine Ölspur. Die Frau hielt dennoch nicht an, sondern setzte ihre Fahrt bis nach Hause fort. Hier wurde sie von der verständigten Polizei angetroffen, zeigte sich jedoch überrascht und wenig einsichtig. Während die Feuerwehr und die Straßenmeisterei die Betriebsstoffe und Unfallschäden auf der Straße beseitigten, beschlagnahmten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein der 83-Jährigen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Wohnmobil brennt

Zu einem brennenden Wohnmobil wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Freitagmittag in die Lindauer Straße alarmiert. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts hatte das auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeug gegen 12.30 Uhr Feuer gefangen, wodurch es zu einer größeren Rauchentwicklung kam. Aus diesem Grund musste die Lindauer Straße während der Löscharbeiten zeitweilig gesperrt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt

In drei Fällen haben Beamte des Polizeireviers sowie der Bundespolizei Friedrichshafen am späten Donnerstagabend beziehungsweise in der Nacht auf Freitag Verkehrsteilnehmende angezeigt, die unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs waren. Gegen 20.45 Uhr stoppten Beamte des Polizeireviers einen 26-jährigen Pkw-Lenker. Bei der Kontrolle stellten sie Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen 01.10 kontrollierte die Bundespolizei zwei Fahrradfahrer. Bei einem 20-jährigen Radfahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille, bei einem 22-Jährigen über 1,8 Promille. Auch sie mussten die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten. Alle drei müssen nun mit straf- und gegebenenfalls auch führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Überlingen

Nach Schlägerei verletzt

Nicht unerheblich verletzt wurde ein 15-Jähriger im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung am Donnerstagabend in der Grabenstraße. Der Jugendliche war gegen 20 Uhr mit einem ihm Bekannten sowie dessen zwei Begleitern aus bislang nicht näher bekanntem Grund in Streit geraten. Nach einem verbalen Schlagabtausch soll das Trio zunächst gemeinschaftlich auf den 15-Jährigen eingeschlagen und ihn dadurch zu Fall gebracht haben. Nach dem Aufstehen soll dann einer der Täter so stark mit der Faust zugeschlagen haben, dass der Getroffene abermals zu Boden ging und kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Hierdurch erlitt der 15-Jährige deutliche Verletzungen im Kopfbereich und wurde nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen das Trio ermittelt das Polizeirevier Überlingen nun wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung.

Überlingen

Sexuell belästigt

Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen 46-Jährigen. Wie eine 17-Jährige anzeigte, soll der Mann die Jugendliche am Donnerstagabend in einer Bar in der Christophstraße angesprochen und sie unter einem Vorwand in einen separaten Raum gelockt haben. Dort soll er die 17-Jährige dann sexuell anzüglich angesprochen und sie vergeblich zur Vornahme von sexuellen Handlungen an ihm aufgefordert haben. Außerdem soll er sie unsittlich berührt haben. Inwieweit zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen bereits eine Vorbekanntschaft bestand, muss im Zuge der Ermittlungen ebenfalls geklärt werden.

Überlingen

Pedelec-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Ein 23-jähriger Pedelec-Fahrer ist in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr auf der Lippertsreuter Straße kontrolliert worden, nachdem er ohne Licht unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus. Seine Fahrt durfte der 23-Jährige im Anschluss nicht fortsetzen. Der Mann gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Meersburg

Mann nach Streit leicht verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es in der Nacht auf Freitag gegen 00.50 Uhr in einem Restaurant in der Kirchstraße gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Männer in Streit. Im weiteren Verlauf packte der 52-Jährige den 35-Jährigen von hinten am Kragen und zog ihn zu Boden. Anschließend soll er mindestens zweimal mit dem Fuß gegen den am Boden Liegenden getreten haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 35-jährigen Leichtverletzten einen Wert von rund 2,2 Promille. Gegen den 52-Jährigen, der beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

