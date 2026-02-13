Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Wangener Straße. Der 48-jährige Lenker eines BMW befuhr kurz nach 8.30 Uhr die Strecke aus Richtung Knollengraben kommend stadteinwärts und kam Zeugenangaben zufolge aus bislang nicht geklärtem Grund langsam und kontinuierlich auf die Gegenfahrspur. Obwohl eine stadtauswärts fahrende 36-jährige VW-Fahrerin noch versuchte, durch Ausweichen eine Kollision zu vermeiden, stießen die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen. Der BMW rutschte einen kleinen Abhang hinunter und kam auf einer Hoffläche zum Stehen. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall nach derzeitigem Stand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ob ein im VW mitfahrendes Kleinkind auch verletzt wurde, ist derzeit noch nicht geklärt. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Wangener Straße für rund 45 Minuten voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Ravensburg

Betrunken gepöbelt - Gewahrsam

Den Alkohol offenbar nicht vertragen hat ein 32-Jähriger, der am Donnerstagabend in einer Diskothek in der Schubertstraße äußerst negativ aufgefallen ist. Die Polizei wurde gegen 19.30 Uhr gerufen, nachdem der Mann zunächst mit dem Barkeeper und dann mit dem Sicherheitsdienst unablässig stritt. Nachdem er auch einen von den Beamten daraufhin erteilten Platzverweis ignorierte, sollte der 32-Jährige in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte er sich und zeigte sich auch den Polizeibeamten gegenüber sehr aggressiv. Er wurde schließlich zu Boden gebracht und mittels Handschließen gefesselt. Unter fortgesetzten Beleidigungen endete der Abend für den Betrunkenen, der mit rund 2,5 Promille deutlich alkoholisiert war, in der Arrestzelle. Der 32-Jährige gelangt unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Anzeige und er wird zudem eine Kostenrechnung für den Transport und den polizeilichen Gewahrsam erhalten.

Ravensburg

Einbruch in Kindertagesstätte

In eine Kindertagesstätte in der Nikolausstraße hat ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich mutmaßlich über ein Fenster Zugang zu den Räumen und durchsuchte sie. Nach derzeitigem Stand entwendete er drei Tablets und einen geringen Münzgeldbetrag. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Einbruchs eingeleitet und bittet Personen, denen im Umfeld des Tatorts Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Horgenzell

Einbruch

In ein Einfamilienhaus in der Straße "Blumenwiese" hat ein unbekannter Täter am Donnerstagabend eingebrochen. Der Unbekannte schlug im Zeitraum zwischen 18.30 und 23.30 Uhr mit einem Stein eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt. Anschließend durchsuchte er das Haus offenbar nach Wertsachen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge entwendete er dabei nur vorgefundenen Modeschmuck im niedrigen dreistelligen Euro-Wert. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt zu dem Einbruch und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, denen im Tatortbereich Verdächtiges aufgefallen ist, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Weingarten

Anrufbetrüger erneut erfolgreich

Abermals waren Betrüger mit einer Anrufstraftat erfolgreich. Sie kontaktierten am Donnerstagmittag einen 84-Jährigen und gaben sich zunächst als angebliche Bankmitarbeiter aus. Sie machten dem Senior glaubhaft, dass zwei Abbuchungen vom Konto geplant seien. Kurz danach meldete sich ein angeblicher Kriminalpolizist bei dem Mann, um ihm mitzuteilen, dass Banken derzeit selbst in betrügerischer Absicht derartige Abbuchungen vornehmen würden und man nun versuchen wolle, die Täter zu überführen. Hierzu sei es jedoch nötig, eine größere Summe Bargeld an "verdeckte Ermittler" zu übergeben. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Straftäter den Senior schließlich dazu, 10.000 Euro in bar abzuheben und, wie geheißen, am Abend zwischen 18 und 18.30 Uhr vor seine Haustüre zu legen. Dort wurde das Bargeld von den unbekannten "verdeckten Ermittlern" abgeholt. Erst als der Mann später in der Nacht bei der echten Polizei anrief und den vermeintlichen Kriminalpolizisten nochmals sprechen wollte, flog der Betrug auf. Weitere Informationen zu dieser und anderen Betrugsarten und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich unter www.polizei-beratung.de.

Aulendorf

Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht

Gegen einen 23-Jährigen ermittelt die Polizei Weingarten, der im Verdacht steht, am Donnerstagabend in betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Zeugen hatten beobachtet, wie gegen 18.15 Uhr im Spitalweg ein Pkw auf einen geparkten Wagen aufgefahren war und diesen nicht unerheblich beschädigt hatte. Im weiteren Verlauf fiel das Verursacherfahrzeug in Richtung Zollenreute mit stark deformierter Front und einem blockierenden Vorderrad erneut auf. Nachdem die Polizei daraufhin an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters vorsprach, konnten die Beamten von außen beobachten, wie Angehörige im Haus offenbar versuchten, den 23-Jährigen zu verstecken. Nachdem sie der Polizei auch den Zutritt zu den Räumen verweigerten, wurde von einem Richter die Durchsuchung des Wohnhauses angeordnet. Hierbei wurde der Mann schließlich im Keller ausfindig gemacht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, eine Spurensicherung am und im Verursacherfahrzeug und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Leutkirch

Alkoholisiert Unfall verursacht und vier Fahrzeuge beschädigt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 22-jähriger Pkw-Lenker, der am frühen Freitagmorgen in der Ottmannshofer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Kurz vor drei Uhr morgens streifte der Dacia-Fahrer zunächst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW am Außenspiegel. Anschließend kam er nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem auf der Gegenseite geparkten Daimler. Diesen schob er durch die Wucht der Kollision noch auf einen dahinter geparkten Opel. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 30.000 Euro. Die Beamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme Anzeichen einer Alkoholisierung bei dem 22-Jährigen fest. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von annähernd 2,2 Promille. Es folgten eine Blutentnahme, die Einbehaltung des Führerscheins und ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Bad Wurzach

Unfallflucht nach Streifvorgang mit Schulbus

Sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat der Lenker eines mutmaßlich dunklen SUV, eventuell eines Volvo, nachdem er am Donnerstagnachmittag auf der L 265 zwischen Arnach und Immenried einen Schulbus gestreift und Sachschaden verursacht hatte. Einer Zeugin zufolge fuhr der Schulbus in der Kurve in Höhe "Neuhäuser" bereits äußerst rechts, als ihm kurz nach 14 Uhr das Fahrzeug entgegenkam und den Bus längsseits streifte. Hierdurch entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 10.000 Euro. Danach setzte der Verursacher seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Arnach fort. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer.

