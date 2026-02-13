Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Verkehrsunfall im Kreisverkehr - Vorfahrt missachtet

Auf insgesamt rund 7.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Gotheimer Straße / Laizer Straße entstanden ist. Eine aus Richtung Laiz kommende 38 Jahre alte Opel-Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei einen bereits auf der Kreisfahrbahn befindlichen 18-jährigen BMW-Fahrer, der den Kreisverkehr in Richtung Sigmaringen verlassen wollte. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der BMW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Sigmaringen

Schwerpunktkontrollen zu Waffen- und Messerverboten

Beamte der LEA-Wache haben in Zusammenarbeit mit Unterstützungskräften des Polizeipräsidiums Einsatz am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet von Sigmaringen schwerpunktmäßig das geltende Waffen- und Messerverbot im ÖPNV und bei größeren Veranstaltungen kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt fünf Personen festgestellt, die sich nicht an die Vorschriften hielten und entsprechende Messer mit sich führten. Die Messer wurden als Beweismittel sichergestellt, außerdem wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen eingeleitet, die ein Bußgeld nach sich ziehen dürften.

Sigmaringen

Jugendliche unter Eisenbahnbrücke angegriffen

Mehrere bislang unbekannte Personen sollen am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr unter der Eisenbahnbrücke in der Konviktstraße zwei Jugendliche im Alter von 14 Jahren angegriffen haben. Eigenen Angaben zufolge wurden die beiden von einer Gruppe von etwa acht bis zwölf Personen umringt. Einer der Geschädigten sei am Hals gepackt worden, zudem sei ein noch glühender Zigarettenstummel auf dessen Kleidung geschnippt worden. Der zweite Jugendliche soll aus der Gruppe heraus genötigt und bedroht worden sein. Der körperlich angegangene Jugendliche klagte über Schmerzen, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Tätergruppe verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung.

Bad Saulgau

Widerstand gegen Polizeibeamte

Mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss ein 23-Jähriger rechnen, der in der Nacht auf Freitag kurz nach 2 Uhr auf dem Markplatz für einen Einsatz sorgte. Der Mann war zuvor aufgrund störenden Verhaltens aus einem Festzelt verwiesen worden. Bei der anschließenden polizeilichen Identitätsfeststellung verweigerte er die Angabe seiner Personalien und widersetzte sich einer Durchsuchung, indem er sich aktiv sperrte. Die Polizeibeamten brachten ihn daraufhin zu Boden und legten ihm Handschließen an. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der 23-Jährige erneut, sich loszureißen und zu flüchten, was durch die eingesetzten Kräfte unterbunden werden konnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest auf dem Polizeirevier Bad Saulgau ergab einen Wert von rund 3,6 Promille. Ein Polizeibeamter erlitt im Zuge des Gerangels eine leichte Verletzung, blieb jedoch dienstfähig.

Bad Saulgau

Heizkörper im Kindergarten von Wand gefallen - zwei Leichtverletzte

Ein umgefallener Heizkörper hat am Donnerstagmittag in einem Kindergarten in der Schulstraße zu einem Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei geführt. Mutmaßlich aufgrund einer altersschwachen Befestigung kippte der rund drei Meter lange und etwa 80 cm hohe Heizkörper kurz vor 12 Uhr nach vorne aus der Wandhalterung und traf dabei ein fünfjähriges Kind am Fuß, das dadurch eine Prellung erlitt. Durch austretendes Heißwasser verletzte sich zudem eine 28-jährige Erzieherin leicht an den Händen. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst ambulant behandelt. Das Polizeirevier Bad Saulgau prüft nun mögliche strafrechtliche Verantwortlichkeiten.

Wald-Sentenhart

Betrunken gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Ein 27-Jähriger soll am Donnerstagabend gegen 18:45 Uhr in Sentenhart mit rund 2,8 Promille einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der Mann prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw einer Anwohnerin und fuhr danach in seine Garage, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da der Verursacher auf Klingeln nicht reagierte, wurde nach richterlicher Anordnung die Durchsuchung seiner Wohnung und der Garage veranlasst. Noch vor einer geplanten gewaltsamen Türöffnung öffnete er selbstständig. In der Folge führten die Polizeibeamten mit ihm einen Alkoholvortest durch, ordneten im Anschluss aufgrund des deutlichen Ergebnisses Blutentnahmen in einem Krankenhaus an und behielten den Führerschein ein. Auf den 27-Jährigen kommen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Pfullendorf

Diebstahl aus Baumarkt

Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen in einem Baumarkt in der Otterswanger Straße mehrere verschlossene Warenschränke aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten zwei Personen gemeinschaftlich Plexiglas-Schränke in den Verkaufsräumen auf und entnahmen daraus Waren im Wert von rund 500 Euro. Anschließend verließen die Täter den Baumarkt unerkannt mit dem Diebesgut. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Hohentengen

Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr in ein Firmengebäude in der Beizkofer Straße eingebrochen. Die Täter warfen eine Scheibe des Verkaufsraums ein und verschafften sich so Zutritt. Im Inneren entwendeten sie rund 15 Kettensägen im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Herdwangen-Schönach

Küchenbrand verursacht hohen Sachschaden

Am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr ist im Waldsteig in einer 1-Zimmer-Wohnung ein Brand ausgebrochen. Mutmaßlich dürfte eine auf einer noch heißen Herdplatte abgelegte Küchenrolle das Feuer ausgelöst haben. In der Folge gerieten weitere Gegenstände in Brand, sodass die Küche teilweise ausbrannte. Die Flammen schlugen bis zur Betondecke, die gesamte Wohnung wurde durch Rauchgase erheblich beschädigt. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Wohnung. Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und lüftete die Räumlichkeiten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

