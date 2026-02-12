Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.02.26

Ravensburg/Frankfurt am Main (ots)

Gesuchten Straftäter festgenommen - Öffentlichkeitsfahndung erledigt

Seit dem 23.09.25 hatten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen öffentlich nach Jonatan Günter Oelkuch gefahndet (vgl. unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6123838). Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Gesuchte am gestrigen Mittwoch, 11.02.26, in einem Hotel in Frankfurt am Main lokalisiert und vorläufig festgenommen werden.

Die seinerzeit eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung ist somit gegenstandslos. Die Ausschreibung im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg wurde bereits gelöscht. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Fotos dürfen nicht weiter gezeigt oder verbreitet werden und sind zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell