PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.02.26

Ravensburg/Frankfurt am Main (ots)

Gesuchten Straftäter festgenommen - Öffentlichkeitsfahndung erledigt

Seit dem 23.09.25 hatten die Staatsanwaltschaft Ravensburg und die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen öffentlich nach Jonatan Günter Oelkuch gefahndet (vgl. unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6123838). Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Gesuchte am gestrigen Mittwoch, 11.02.26, in einem Hotel in Frankfurt am Main lokalisiert und vorläufig festgenommen werden.

Die seinerzeit eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung ist somit gegenstandslos. Die Ausschreibung im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg wurde bereits gelöscht. Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Fotos dürfen nicht weiter gezeigt oder verbreitet werden und sind zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Ravensburg
Oberstaatsanwältin Christine Weiss
Telefon: 0751 806-1337

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Oliver Weißflog
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 14:50

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Wahlplakate beschädigt Mindestens sieben Wahlplakate haben Unbekannte in der Friedrichshafener Straße jüngst beschädigt. Zwischen Mariatal und der Einmündung Hindenburgstraße zerstörten die Täter zwei Plakate der Grünen und fünf der SPD, die Tat wurde am Mittwoch angezeigt. Die Polizei Ravensburg ermittelt nun wegen der Sachbeschädigungen und bittet unter Tel. ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 14:40

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

    Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Unbekannter versucht in Kellerräume einzubrechen Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Mittwochvormittag hat ein unbekannter Täter versucht, in mehrere Kellerräume eines Hochhauses in der Königsberger Straße einzubrechen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gelangte die oder der Unbekannte auf bislang nicht geklärte Weise in das Gebäude und begab sich in den ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 14:35

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Pkw gerät in Brand Mutmaßlich infolge eines technischen Defekts ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Pkw in der Nollhofstraße in Brand geraten. Der 38-jährige Fahrer war mit seiner Familie unterwegs, als der Motor eigenen Angaben zufolge plötzlich unkontrolliert hochdrehte. Auf Grund dessen parkte er das Fahrzeug im Bereich des Kreisverkehrs Nollhof in eine Haltebucht und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren