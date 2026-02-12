PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Meckenbeuren / Bodenseekreis (ots)

Eine schwerst- und drei leichtverletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Moosstraße (K 7723) zwischen Meckenbeuren-Reute und Tettnang. Ein 36 Jahre alter Mercedes-Lenker war den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge in Richtung Tettnang unterwegs, überholte einen vorausfahrenden Pkw und verlor beim Wiedereinscheren mutmaßlich aufgrund der Witterung die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam er von der Straße ab und fuhr sowohl durch den Straßengraben als auch über den Geh- und Radweg. Nach zahlreichen Metern durch eine Wiese kollidierte er wuchtig mit einem auf einem dortigen Feldweg geparkten Opel-Kleintransporter. Einer der dort Pausierenden, ein 29 Jahre alter Mann, der gerade außerhalb des Wagens stand, wurde erfasst und schwerstverletzt. Zwei weitere Männer im Opel wurden, wie auch der Unfallverursacher selbst, leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Beteiligten in umliegende Krankenhäuser. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Ermittlung der noch nicht abschließend geklärten Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten an. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Rettungshubschrauber war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Einsatzmaßnahmen, die noch bis etwa 17.30 Uhr andauern dürften, ist die Straße noch voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

