PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Amtzell

Feuer auf dem Friedhof entzündet

Bislang unbekannte Personen entzündeten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Friedhof in der Schulstraße ein Lagerfeuer. Hierzu verwendeten sie Holz und zumindest ein Holzkreuz vom Friedhof. Zudem beschmierten sie die Aussegnungshalle mit Asche. Der wirtschaftlich entstandene Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 erbittet Hinweise zu den Verursachern.

Aitrach

Blutige Nase durch Körperverletzung bei Fasnachtsveranstaltung

Beim närrischen Treiben nach dem Narrensprung kam es am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt vor der Festhalle. Zuvor hatten Sicherheitskräfte den bislang unbekannten Schläger und einen Begleiter der Festhalle verwiesen. Vor der Halle kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Streitgespräch mit einem 47-Jährigen, den der unbekannte Täter unvermittelt ins Gesicht schlug und anschließend flüchtete. Der Geschädigte musste zur weiteren medizinischen Versorgung seiner blutenden Verletzung im Gesicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine genauere Beschreibung des Täters liegt der Polizei bislang nicht vor. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561/8488-0 bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter.

Im Übrigen verlief der Narrensprung in Aitrach, sowie das anschließende närrische Treiben aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Sven Herbstrith
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ravensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ravensburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 12:00

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Ravensburg (ots) - Weingarten Unbekannter beschädigt geparktes Auto Mutmaßlich zum wiederholten Male beschädigte bislang unbekannte Täterschaft am Freitagmorgen zwischen etwa 07.00 Uhr und 08.00 Uhr einen in der Keplerstraße in Weingarten geparkten Pkw vom Typ Daimler-Benz. Durch mehrere Kratzer im Lack sowie Zerstechen von dessen Reifen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Personen die ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 11:20

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

    Ravensburg (ots) - Sigmaringen Auffahrunfall mit Sachschaden Am Freitagmittag kam es gegen 13.00 Uhr in der Laizer Straße in Sigmaringen zu einem Auffahrunfall mit Beteiligung eines schwarzen Ford Transit sowie eines schwarzen Opel Grandland. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. Die Unfallursache konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen werden gebeten sich beim ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 14:48

    PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

    Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall Zwei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von rund 35.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitagvormittag in der Wangener Straße. Der 48-jährige Lenker eines BMW befuhr kurz nach 8.30 Uhr die Strecke aus Richtung Knollengraben kommend stadteinwärts und kam Zeugenangaben zufolge aus bislang nicht geklärtem Grund langsam und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren