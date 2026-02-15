Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Amtzell

Feuer auf dem Friedhof entzündet

Bislang unbekannte Personen entzündeten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Friedhof in der Schulstraße ein Lagerfeuer. Hierzu verwendeten sie Holz und zumindest ein Holzkreuz vom Friedhof. Zudem beschmierten sie die Aussegnungshalle mit Asche. Der wirtschaftlich entstandene Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 erbittet Hinweise zu den Verursachern.

Aitrach

Blutige Nase durch Körperverletzung bei Fasnachtsveranstaltung

Beim närrischen Treiben nach dem Narrensprung kam es am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt vor der Festhalle. Zuvor hatten Sicherheitskräfte den bislang unbekannten Schläger und einen Begleiter der Festhalle verwiesen. Vor der Halle kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Streitgespräch mit einem 47-Jährigen, den der unbekannte Täter unvermittelt ins Gesicht schlug und anschließend flüchtete. Der Geschädigte musste zur weiteren medizinischen Versorgung seiner blutenden Verletzung im Gesicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine genauere Beschreibung des Täters liegt der Polizei bislang nicht vor. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561/8488-0 bittet um Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter.

Im Übrigen verlief der Narrensprung in Aitrach, sowie das anschließende närrische Treiben aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell