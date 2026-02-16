PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: In Gegenverkehr geraten - schwerer Verkehrsunfall

Mengen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagvormittag gegen 10 Uhr auf der B 32 bei Mengen ereignet. Ein 41 Jahre alter Skoda-Fahrer war auf Höhe des Flugplatzes in Fahrtrichtung Herbertingen aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und prallte frontal in einen entgegenkommenden Cupra Leon. Der Unfallverursacher wurde beim Aufprall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Klinikum. Der 33 Jahre alte Fahrer des Cupra erlitt nach bisherigen Erkenntnissen eher leichtere Verletzungen. Er wurde von einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt dürfte bei dem Unfall an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren 10.000 Euro entstanden sein. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme blieb der Streckenabschnitt bis gegen 12.30 Uhr für den übrigen Verkehr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

