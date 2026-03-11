PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gaststätte

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Marktplatz 4, Di. 10.03.26, 23:00 Uhr bis Mi. 
     11.03.26, 02:15 Uhr

Einbeck (pfa)

In der vergangenen Nacht brachen bislang unbekannte Personen in die Gaststätte "Brauherren" in Einbeck ein.

In der Gaststätte wurden die dortigen Spielautomaten aufgebrochen und eine bislang unbekannte Menge Bargeld entwendet. Im Anschluss der Tat flüchteten die Personen in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren dreistelligen Wert beziffert.

Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

