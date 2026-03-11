Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer schwer verletzt

Northeim (ots)

Moringen, Langensalzastraße, Dienstag, 10.03.2026, 16.10 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Dienstag gegen 16.10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Rennradfahrer aus Bovenden die Langensalzastraße aus Großenrode kommend in Richtung Thüdinghausen. Kurz vor dem Ortseingang Thüdinghausen spielte ein Kind mit einem Hund. Der nicht angeleinte Hund lief plötzlich vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn, wodurch der Radfahrer stürzte. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu und musste in ein Göttinger Krankenhaus gebracht werden.

An dem Rennrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell