POL-NOM: Diebstahl aus einem Auto

Northeim, Weißer Budenweg, Dienstag, 10.03.2026, 12.45 - 13.30Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 12.45 - 13.30 Uhr parkte der Geschädigte sein Auto im Weißen Budenweg in Northeim. Als er zum Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und seine Geldbörse gestohlen wurde. Sach- und Entwendungsschaden belaufen sich auf ca. 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

