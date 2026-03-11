PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus einem Auto

Northeim (ots)

Northeim, Weißer Budenweg, Dienstag, 10.03.2026, 12.45 - 13.30Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 12.45 - 13.30 Uhr parkte der Geschädigte sein Auto im Weißen Budenweg in Northeim. Als er zum Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und seine Geldbörse gestohlen wurde. Sach- und Entwendungsschaden belaufen sich auf ca. 500 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:13

    POL-NOM: Auffahrunfall

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lauenförder Straße / Göttinger Straße, Dienstag, 10.03.2026, 14.50 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Dienstag gegen 14.50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Ebergötzen die Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg und bog nach links auf die Lauenförder Straße ein. Dort musste der 61-Jährige am Fußgängerüberweg verkehrsbedingt warten. Ein 64-jähriger Autofahrer aus Sonnenstein (Thüringen) übersah den Bremsvorgang und ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 10:08

    POL-NOM: Radfahrer schwer verletzt

    Northeim (ots) - Moringen, Langensalzastraße, Dienstag, 10.03.2026, 16.10 Uhr MORINGEN (Wol) Am Dienstag gegen 16.10 Uhr befuhr ein 62-jähriger Rennradfahrer aus Bovenden die Langensalzastraße aus Großenrode kommend in Richtung Thüdinghausen. Kurz vor dem Ortseingang Thüdinghausen spielte ein Kind mit einem Hund. Der nicht angeleinte Hund lief plötzlich vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn, wodurch der Radfahrer stürzte. Durch den Sturz zog sich der Radfahrer schwere ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 08:50

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Einbeck (ots) - - 37547 Einbeck, L 572, Di. 10.03.2026, 13:15 Uhr Einbeck (pfa) Gestern ereignete sich auf der L 572 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die 20- jährige, in Uslar wohnende Fahrzeugführerin, befuhr mit ihrem Pkw (Nissan Mirca) die L 572 in Richtung Northeim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren