POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-Jährigen
Ludwigshafen (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 28.11.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6168449
Der am 25.11.2026 als vermisst gemeldete 13-Jährige konnte wohlbehalten in Ludwigshafen angetroffen werden.
Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
