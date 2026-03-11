Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl von einem Sattelauflieger

Northeim (ots)

Northeim, Westerlange / Autohof Northeim, Montag, 09.03.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 10.03.2026, 05.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 19.30 Uhr bis Dienstag ca. 05.30 Uhr parkte Fahrer eines Lkw-Gespanns auf dem Autohof Northeim. In dieser Zeit hatte sich der Fahrer im Führerhaus aufgehalten und geschlafen. Als er morgens das Gespann kontrollierte, bemerkte er, dass die Plombe an der Tür des Aufliegers nicht mehr vorhanden war. Im Inneren wurden Kartons aufgeschnitten, jedoch keine Ware entwendet. Somit kam es nur zu einem minimalen Schaden an der Plombe.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 01480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell