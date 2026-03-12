PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Essen geriet in Brand - eine Person leicht verletzt

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Wahlgasse, Mittwoch, 11.03.2026, 13.04 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einem Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Hardegsen kam es am Mittwoch um kurz nach 13.00 Uhr in der Wahlgasse in Hardegsen. Ein 69-jähriger Mann bereitete sich Essen in einem Kochtopf auf dem Herd zu. Dieses geriet kurze Zeit später in Brand, sodass die Feuerwehr durch einen aufmerksamen Nachbarn alarmiert wurde und den Brand vor dem Eintritt eines Gebäudeschadens löschen konnte.

Der 69-jährige Mann wurde leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

