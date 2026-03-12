PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei zieht positive Bilanz nach Präventionsaktionen gegen Betrüger

Northeim (ots)

Einbeck (mil) -

Die Polizei Einbeck hat in Zusammenarbeit mit dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim in den vergangenen Wochen verstärkt über aktuelle Betrugsmaschen aufgeklärt. Zum Abschluss der Präventionsreihe informierten am 10. März in der Commerzbank sowie einen Tag später, am 11. März, in der Volksbank Einbeck. Ziel der Präventionsaktion war es, insbesondere ältere Menschen über Straftaten wie Schockanrufe, dem Enkeltrick oder falschen Polizeibeamte zu informieren und wie sie sich davor schützen können.

Viele Kundinnen und Kunden der Filialen nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich aus erster Hand über das Vorgehen der Täter zu informieren. Dabei wurde deutlich: Die Betrüger arbeiten häufig mit großem psychischem Druck. Bei Schockanrufen geben sich Täter beispielsweise als Mitarbeitende der Polizei oder der Staatsanwaltschaft aus und behaupten, ein Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Anschließend fordern sie hohe Geldsummen, angeblich um eine Haftstrafe abzuwenden.

Ein weiterer Baustein der Präventionskampagne war eine Informationsveranstaltung im Deli Kino. Dort veranschaulichte die Polizei mit Hilfe einer Filmsequenz typische Betrugsstrategien und gaben praktische Verhaltenstipps für den Ernstfall.

Die Resonanz auf die Veranstaltungen fiel durchweg positiv aus. Viele Besucherinnen und Besucher berichteten von eigenen Erfahrungen mit verdächtigen Anrufen oder zeigten sich dankbar für die Hinweise.

Die Polizei rät weiterhin zur Vorsicht: Bei unerwarteten Anrufen sollten Betroffene misstrauisch sein, keine persönlichen Daten preisgeben und sich im Zweifel an Angehörige oder die Polizei wenden. Bargeld oder Wertgegenstände sollten niemals an unbekannte Personen übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 12.03.2026 – 08:14

    POL-NOM: Essen geriet in Brand - eine Person leicht verletzt

    Northeim (ots) - 37181 Hardegsen, Wahlgasse, Mittwoch, 11.03.2026, 13.04 Uhr NORTHEIM (mil) - Zu einem Einsatz der freiwilligen Feuerwehr Hardegsen kam es am Mittwoch um kurz nach 13.00 Uhr in der Wahlgasse in Hardegsen. Ein 69-jähriger Mann bereitete sich Essen in einem Kochtopf auf dem Herd zu. Dieses geriet kurze Zeit später in Brand, sodass die Feuerwehr durch einen aufmerksamen Nachbarn alarmiert wurde und den ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 03:24

    POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

    Bad Gandersheim (ots) - Einbeck - Kreiensen: Am Mittwochabend, den 11.03.2026, wurde durch die Polizei Bad Gandersheim eine Person festgestellt, die mit einem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) unterwegs gewesen ist, bei dem ein altes Versicherungskennzeichen angebracht war. Die gültige Versicherung bestand somit nicht. Aus diesem Grund wurde dem Führer die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 12:28

    POL-NOM: Versuchter Diebstahl von einem Sattelauflieger

    Northeim (ots) - Northeim, Westerlange / Autohof Northeim, Montag, 09.03.2026, 19.30 Uhr bis Dienstag, 10.03.2026, 05.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Montag ca. 19.30 Uhr bis Dienstag ca. 05.30 Uhr parkte Fahrer eines Lkw-Gespanns auf dem Autohof Northeim. In dieser Zeit hatte sich der Fahrer im Führerhaus aufgehalten und geschlafen. Als er morgens das Gespann kontrollierte, bemerkte er, dass die Plombe an der Tür ...

    mehr
