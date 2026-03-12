Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei zieht positive Bilanz nach Präventionsaktionen gegen Betrüger

Northeim (ots)

Einbeck (mil) -

Die Polizei Einbeck hat in Zusammenarbeit mit dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim in den vergangenen Wochen verstärkt über aktuelle Betrugsmaschen aufgeklärt. Zum Abschluss der Präventionsreihe informierten am 10. März in der Commerzbank sowie einen Tag später, am 11. März, in der Volksbank Einbeck. Ziel der Präventionsaktion war es, insbesondere ältere Menschen über Straftaten wie Schockanrufe, dem Enkeltrick oder falschen Polizeibeamte zu informieren und wie sie sich davor schützen können.

Viele Kundinnen und Kunden der Filialen nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen und sich aus erster Hand über das Vorgehen der Täter zu informieren. Dabei wurde deutlich: Die Betrüger arbeiten häufig mit großem psychischem Druck. Bei Schockanrufen geben sich Täter beispielsweise als Mitarbeitende der Polizei oder der Staatsanwaltschaft aus und behaupten, ein Angehöriger habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Anschließend fordern sie hohe Geldsummen, angeblich um eine Haftstrafe abzuwenden.

Ein weiterer Baustein der Präventionskampagne war eine Informationsveranstaltung im Deli Kino. Dort veranschaulichte die Polizei mit Hilfe einer Filmsequenz typische Betrugsstrategien und gaben praktische Verhaltenstipps für den Ernstfall.

Die Resonanz auf die Veranstaltungen fiel durchweg positiv aus. Viele Besucherinnen und Besucher berichteten von eigenen Erfahrungen mit verdächtigen Anrufen oder zeigten sich dankbar für die Hinweise.

Die Polizei rät weiterhin zur Vorsicht: Bei unerwarteten Anrufen sollten Betroffene misstrauisch sein, keine persönlichen Daten preisgeben und sich im Zweifel an Angehörige oder die Polizei wenden. Bargeld oder Wertgegenstände sollten niemals an unbekannte Personen übergeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell