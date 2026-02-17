Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Greifvogel von Autobahn gerettet

Worms (ots)

Am 17.02.2026 gegen 13:00 Uhr wurde der Autobahnpolizei Ruchheim ein verletzter Greifvogel auf dem Seitenstreifen der BAB 61, Richtung Süden, zwischen der Abfahrt Worms und dem Parkplatz Erpelrain gemeldet. Vor Ort konnte durch die Streife das verletzte Tier zusammengekauert auf dem Standstreifen sitzend aufgefunden werden. Mittels einer zweckentfremdeten Spuckschutzhaube (eigentlich für renitente und aggressive Personen gedacht) konnte der Vogel vorsichtig aufgehoben und in den Streifenwagen verbracht werden. Durch den Naturschutzbund wurde der kleine Sperber kurz darauf auf hiesiger Dienststelle in Obhut genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell