Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung nach Streit auf der Autobahn

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg OT Lütgenrode, Parkplatz eines Schnellrestaurants, Donnerstag, 12.03.2026, 18.00 Uhr

LÜTGENRODE (Wol)

Am Donnerstag gegen 18.05 Uhr wurde die Polizei Northeim über eine stattgefundene Körperverletzung informiert. Das 36-jährige Opfer befuhr nach seinen Aussagen die A7, wobei es zu einem "Streit" auf der Autobahn mit einem anderen Autofahrer kam. Einen Grund konnte der 36-Jährige nicht nennen. Der hinter ihm befindliche Autofahrer gestikulierte und beide Autofahrer fuhren in Nörten-Hardenberg ab. Gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants stieg der Beifahrer aus, öffnete die Beifahrertür des 36-Jährigen und schlug unvermittelt mit der Faust mehrmals zu. Anschließend trat er gegen den rechten Außenspiegel, der dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss entfernten sich die beiden Personen mit dem Auto in Richtung Elvese.

Der 36-Jährige wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort.

Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen (blau oder grau) Ford Kombi gehandelt haben. Bei dem Täter soll es sich um einen sportlich gebauten Mann (ca. 175 - 180 cm groß) mit hellem Oberteil gehandelt haben. Weitere Angaben konnten das Opfer sowie zwei Zeugen nicht machen.

Weitere Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell