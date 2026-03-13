Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße, Mittwoch, 11.03.2026, 07.25 - 07.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch zwischen 07.25 - 07.35 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Graf-Otto-Straße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte war für ca. 10 Minuten einkaufen und bemerkte bei der Rückkehr Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

