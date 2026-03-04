PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raubdelikt in der Karlsruher Innenstadt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter bedrohte am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen jungen Mann und raubte offenbar sein Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Adlerstraße auf, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, richtete der Tatverdächtige mutmaßlich ein Messer in Richtung des 22-Jährigen. In der Folge zog der Räuber den Geldbeutel aus der Hosentasche seines Gegenübers und entnahm einen nicht näher bezifferten Geldbetrag.

Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad mit auffälligem Sportlenker in Richtung Marktplatz.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 

- männlich 
- südländisches Erscheinungsbild 
- 30-40 Jahre alt 
- 175 cm groß 
- schwarze Skinny Jeans 
- helles Oberteil 
- beiger Trenchcoat 
- Sonnenbrille

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 10:19

    POL-KA: (KA) Malsch - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Malsch einzubrechen. Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Wohnhauses in der Karl-Deubel-Straße. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher in mehreren Stockwerken die ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:49

    POL-KA: (KA) Ettlingen - Zeugenaufruf nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten am Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten in Karlsbad. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter gegen 04:30 Uhr auf derzeit noch unbekannte Art und Weise gewaltsam einen bei einem Sportplatz in der Karlsruher Straße befindlichen Zigarettenautoamten auf. Mehrere Anrufer berichteten von einem lauten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren