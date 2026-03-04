Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raubdelikt in der Karlsruher Innenstadt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter bedrohte am Dienstagabend in der Karlsruher Innenstadt einen jungen Mann und raubte offenbar sein Bargeld.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Geschädigte zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Adlerstraße auf, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert wurde.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, richtete der Tatverdächtige mutmaßlich ein Messer in Richtung des 22-Jährigen. In der Folge zog der Räuber den Geldbeutel aus der Hosentasche seines Gegenübers und entnahm einen nicht näher bezifferten Geldbetrag.

Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad mit auffälligem Sportlenker in Richtung Marktplatz.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - 30-40 Jahre alt - 175 cm groß - schwarze Skinny Jeans - helles Oberteil - beiger Trenchcoat - Sonnenbrille

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Ogulcan Bozkurt, Pressestelle

