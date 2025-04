Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Drogenfund bei Kontrolle am Bahnhof von Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots)

Am gestrigen Montag, dem 28. April 2025 stellten Kräfte der Bundespolizei am Bahnhof in Bergen auf Rügen einen 35-jährigen Deutschen fest, welcher augenscheinlich Cannabis in dreistelliger Grammhöhe sowie Amphetamine mit sich führte.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet, welche durch den Kriminaldauerdienst der Landespolizei durchgeführt und von der Bundespolizei unterstützt wurde.

Im Zuge der Durchsuchung wurden mehrere Tüten mit vermutlich Cannabis, Ecstasy-Tabletten, verschreibungspflichtigen Medikamenten, ein verbotener Gegenstand sowie verbotswidrige Pyrotechnik aufgefunden.

Gegen den 35-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz und des Arzneimittelgesetzes sowie des Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell