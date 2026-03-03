POL-KA: (KA) Malsch - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht
Karlsruhe (ots)
Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Malsch einzubrechen.
Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Wohnhauses in der Karl-Deubel-Straße. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher in mehreren Stockwerken die Räumlichkeiten.
Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.
Sigrid Lässig, Pressestelle
