POL-KA: (KA) Malsch - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Malsch einzubrechen.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Montag, zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr, über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Wohnhauses in der Karl-Deubel-Straße. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Einbrecher in mehreren Stockwerken die Räumlichkeiten.

Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

