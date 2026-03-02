PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee/ Karlsruhe - Telefonbetrüger erneut erfolgreich - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Am vergangenen Freitag waren Telefonbetrüger erneut erfolgreich, nachdem sie sich als Polizeibeamte ausgaben und mehrere Wertgegenstände erbeuteten.

Aktuellen Ermittlungen zufolge riefen die bislang unbekannten Täter gegen 13:00 Uhr bei einer 80-jährigen Frau aus Stutensee an. Zunächst gab sich eine Frau am Telefon als die Tochter der Geschädigten aus und weinte bitterlich. Das weitere Gespräch übernahm schließlich ein vermeintlicher Polizeibeamter, der erklärte, dass ihre angebliche Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Untersuchungshaft abzuwenden, müsste eine Kaution in Höhe von 90.000 Euro beim Amtsgericht Karlsruhe hinterlegt werden.

Da die Geschädigte keine so hohe Summe an Bargeld besaß wurde ihr die Hinterlegung von Wertgegenständen angeboten. Unter dem Eindruck des Geschehens fuhr die 80-Jährige schließlich mit ihrem Pkw nach Karlsruhe in die Bahnhofstraß, wo sich nach Angaben der Täter das Amtsgericht befinden sollte.

Als sie ihr Fahrzeug gegen 15:00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 10 parkte, lief der angebliche Kassenmitarbeiter zu ihrem Pkw und nahm den Schmuck und mehrere Goldmünzen entgegen.

Der Wert der Gegenstände liegt wohl im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der bislang unbekannte Mann soll ein rundliches Gesicht, kurze dunkle Haare und ein gepflegtes, äußeres Erscheinungsbild haben. Er soll circa 20 Jahre alt sein und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke, schwarze Hose und eine Brille mit schwarzem Rahmen. Er sei etwa 170 cm groß und schlank und habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

