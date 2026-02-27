PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Brandstiftung in Durlach - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag gerieten auf bislang noch ungeklärte Art und Weise mehrere Paletten in einer Lagerhalle in Karlsruhe-Durlach in Brand.

Ein Zeuge meldete gegen 04:20 Uhr über den Notruf eine Rauchentwicklung aus einem Haus in der Ottostraße. Die umgehend alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, welcher nach derzeitigen Erkenntnissen von mehreren mit Kartonagen beladenen Holzpaletten ausging. Aufgrund der Rauch- und Rußentwicklung erlitt das Gebäude zum Teil erhebliche Beschädigungen. Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist ebenso wie die genaue Brandursache Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 5555 telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:43

    POL-KA: (KA) Bretten - Zeugen gesucht nach Einbruch in Wohnhaus

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in der Knittlinger Straße in Bretten-Ruit ein. Die Täter verschafften sich zwischen 19:20 Uhr und 20:55 Uhr über ein Fenster im Obergeschoss gewaltsam Zutritt in das Innere des Hauses. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens kann derzeit ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:39

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Mühlburg

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:50 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Lindenplatz" in Karlsruhe-Mühlburg ein. Die Täter durchsuchten in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Auf Ihrem Beutezug entwendeten die Diebe Bargeld sowie Schmuck. Die Höhe des entstandenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren