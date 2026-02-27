Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßliche Brandstiftung in Durlach - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag gerieten auf bislang noch ungeklärte Art und Weise mehrere Paletten in einer Lagerhalle in Karlsruhe-Durlach in Brand.

Ein Zeuge meldete gegen 04:20 Uhr über den Notruf eine Rauchentwicklung aus einem Haus in der Ottostraße. Die umgehend alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, welcher nach derzeitigen Erkenntnissen von mehreren mit Kartonagen beladenen Holzpaletten ausging. Aufgrund der Rauch- und Rußentwicklung erlitt das Gebäude zum Teil erhebliche Beschädigungen. Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden und ist ebenso wie die genaue Brandursache Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 5555 telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

