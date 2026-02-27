POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Karlsruhe-Mühlburg
Karlsruhe (ots)
Unbekannte Täter brachen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:50 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Lindenplatz" in Karlsruhe-Mühlburg ein.
Die Täter durchsuchten in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Auf Ihrem Beutezug entwendeten die Diebe Bargeld sowie Schmuck.
Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.
Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.
