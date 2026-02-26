Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Einbruch in Reihenhaus gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmorgen brachen bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus im Hammäcker in Karlsruhe-Daxlanden ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 08:20 Uhr vermutlich über das Glasdach der Terrasse an ein Fenster im ersten Obergeschoss. Die Einbrecher öffneten dieses gewaltsam, um sich Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen.

Ob Gegenstände entwendet wurden, wird momentan noch ermittelt.

Zeugen wurden im genannten Zeitraum auf einen weißen Transporter sowie mehrere männliche Personen aufmerksam.

Ob diese Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Hinweisgebern. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

