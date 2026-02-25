PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mutmaßliche Brandstiftung an mehreren Gartenhütten - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte setzten in der Nacht auf Mittwoch gleich mehrere Gartenhütten in Brand und verursachten hohen Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten insgesamt drei Hütten im "Hanfröste" gegen 02:30 Uhr auf bislang noch ungeklärte Art und Weise in Vollbrand, zwei weitere wurden beschädigt. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer, bevor es auf weitere Hütten übergreifen konnte.

Im Rahmen der Spurensicherung sicherten die Beamten unter anderem Videoaufnahmen der mutmaßlichen Tatörtlichkeiten, deren Auswertung derzeit noch andauert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 60.000 Euro.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

