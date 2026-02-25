Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Motorrad

Karlsruhe (ots)

Nachdem ein 19-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend zunächst alleinbeteiligt stürzte, kollidierte ein nachfolgender Pkw mit auf der Straße liegenden Zweirad.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 19-Jährige gegen 19:05 Uhr auf der Bundesstraße 36 in Karlsruhe-Mühlburg in Fahrtrichtung Rastatt. Aus bislang unklarer Ursache geriet er hier offenbar ohne Fremdeinwirkung mit seinem Rad gegen die Fahrbahnbegrenzung und stürzte in der Folge in einen neben der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Ein nachfolgender und in dieselbe Fahrtrichtung fahrender Skoda erkannte das auf dem linken Fahrstreifen liegende Zweirad offenbar zu spät, kollidierte mit diesem und zog es mehrere Meter mit.

Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen, der 55-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten sperrten die Beamten die beiden Fahrstreifen bis etwa 21:30 Uhr ab.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

