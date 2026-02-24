Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen und Geschädigte nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung auf der B3

L605 gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Montagnachmittag fiel ein 56-jähriger Autofahrer wohl mit einer riskanten Fahrweise über eine längere Strecke hinweg auf. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hierbei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, weshalb die Polizei nach möglichen Geschädigten und Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 56-Jährige mit einem silbernen BMW gegen 15:30 Uhr auf der Landesstraße 605 und mutmaßlich schon zuvor auf der Bundesstraße 3 von Ettlingen kommend bis zur Welfenstraße in der Karlsruher Südweststadt. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurden mehrere Autofahrer auf ihn aufmerksam.

Ein Zeuge, welcher hinter dem Mann fuhr, beobachtete wie der BMW-Fahrer offenbar in Schlangenlinien über mehrere Fahrstreifen fuhr und hierdurch wohl immer wieder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll.

Die alarmierte Polizei konnte den BMW-Fahrer in der Welfenstraße antreffen und ihn einer Verkehrskontrolle unterziehen. Alkoholbedingte oder anderweitige Beeinflussungen wurden bei dem Mann dabei allerdings nicht festgestellt. Nach ersten Hinweisen könnte eine Übermüdung des Fahrers ursächlich für sein Fahrverhalten gewesen sein. Die Ermittlungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, welche aufgrund der Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721-944840 zu melden

Sigrid Lässig, Pressestelle

