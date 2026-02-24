Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest - Aufmerksamer Nachbar gibt entscheidende Hinweise

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei 43 Jahre und 36 Jahre alte Tatverdächtige sind am Montagabend nach einem Einbruchsversuch in Kronau vorläufig festgenommen worden. Sie werden im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollten sich die Verdächtigen offensichtlich gegen 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in Kronau verschaffen. Hierbei versuchten sie ein Fenster mit einem Brechwerkzeug zu öffnen. Ein nach Hause kommender Bewohner überraschte die Einbrecher offenbar, die daraufhin die Flucht ergriffen.

Ein auf die Situation aufmerksam gewordener Nachbar konnte den alarmierten Polizeibeamten aufgrund seiner Beobachtungen entscheidende Hinweise auf die Flüchtigen geben. Diese führten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung zur Ergreifung der beiden 43- und 36-jährigen Tatverdächtigen. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnten Beweismittel beschlagnahmt werden.

Beide aus Albanien stammenden Männer haben nach aktuellen Kenntnissen keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Karlsruhe übernommen.

