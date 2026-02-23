Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nach bewaffnetem Raubüberfall in Karlsruhe aus dem Jahr 2024 - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" - 3.000EUR Belohnung

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Bereits am Mittwoch, den 19. Juni 2024 ereignete sich im Karlsruher Stadtteil Waldstadt ein bewaffneter Raubüberfall, bei dem zwei bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Elbinger Straße eindrangen, ein älteres Ehepaar mit einem Messer bedrohten und ausraubten (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5804777). Die Täter erbeuteten u.a. Schmuck und Bargeld in verschiedenen Währungen sowie zwei Mobiltelefone.

Die Polizei ist hierbei auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fahndet nun öffentlich in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" nach den Tatverdächtigen.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

- Beide Täter sollen männlich und etwa 170 bis 175 cm groß gewesen sein. - Beide seien dunkel gekleidet gewesen und sollen sich mit Sturmhauben maskiert haben. Zudem sollen sie dunkle Handschuhe getragen haben. - Mindestens einer der Täter soll eine Stabtaschenlampe mitgeführt haben. - Die Täter sollen Deutsch mit leichtem Dialekt gesprochen haben. - Mindestens einer der Täter soll mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. - Einer der Täter soll außerdem eine große grau-schwarze Tasche bei sich geführt haben, in die das Diebesgut gepackt worden sei.

Über den nachfolgenden LINK auf das Fahndungsportal des Landeskriminalamts Baden-Württemberg können weitere Informationen eingesehen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-raub-in-einem-wohnhaus/

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat für Hinweise, die zur Identifizierung und/oder Ergreifung der bislang unbekannten Täter führen, eine Belohnung von bis zu 3.000 Euro ausgelobt. Der Fall wird am Mittwoch, den 25.02.2026 um 20:15 Uhr im ZDF in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" in Form eines Studiofalls präsentiert.

Für die polizeilichen Ermittlungen sind insbesondere folgende Fragen relevant:

- Wer kann Hinweise zum Verbleib der entwendeten Schmuckstücke geben? - Sind die Schmuckstücke nach der Tat irgendwo zum Kauf angeboten worden? - Wer hat im Nachgang der Tat ein oder beide Mobiltelefone (schwarzes iPhone 11 und schwarzes Samsung Galaxy S5) aufgefunden oder kann Hinweise zu deren Verbleib geben? - Ist Ihnen in Ihrem Umfeld jemand aufgefallen, der plötzlich über größere Beträge in US-Dollar, Schweizer Franken oder Goldmünzen verfügt, ohne hierfür eine plausible Erklärung zu haben? - Haben Personen in Ihrem Umfeld über die Tat gesprochen oder entsprechende Angaben gemacht? - Ist Ihnen am Tattag im Stadtgebiet Karlsruhe ein dunkler Kleinwagen mit Karlsruher Kennzeichen aufgefallen, der mit einer riskanten Fahrweise auffiel?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter der Tel.: 0721 666-5222 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter www.polizei-bw.de/onlinewache genutzt werden.

