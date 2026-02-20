Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 3 ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 33-jährige Renault-Fahrerin gegen 13:10 Uhr auf der Südtangente in Richtung Durlach. An der Einmündung zur Fiduciastraße wollte sie offenbar nach links abbiegen und übersah wohl das für Linksabbieger geltende Rotlicht.

In der Folge kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Hyundai. Hierbei zogen sich beide Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen zu. Die 51-jährige Fahrerin des Hyundai wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Rheinland-Pfalz bis circa 14:50 Uhr voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 zu melden.

