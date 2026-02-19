Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal/Rheinstetten - Angebliche Handwerker erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gaben sich in Bruchsal und Rheinstetten bislang unbekannte Männer als Handwerker aus und erbeuteten Bargeld und Wertgegenstände.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich mutmaßlich in betrügerischer Absicht gegen 13:10 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Schloßstraße in Bruchsal. Hierbei gelang es dem Täter eine 90-jährige Frau unter dem Vorwand, Reparaturen tätigen zu müssen, zu täuschen und anschließend einen dreistelligen Bargeldbetrag und zwei Mobiltelefone zu erbeuten.

Ein ähnlich gelagerter Trickdiebstahl ereignete sich am selben Tag in Forchheim in der Vogesenstraße. Gegen 14:30 Uhr gaben sich zwei Männer als angebliche Wasserwerker aus und täuschten ebenfalls vor, Handwerksarbeiten durchführen zu müssen. Nachdem die Betrüger die Wohnung verließen, stellte die 81-Jährige das Fehlen mehrerer tausend Euro Bargeld fest und alarmierte die Polizei.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang miteinander stehen bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu melden.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

