POL-KA: (KA) Dettenheim - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus
Karlsruhe (ots)
Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Dettenheim-Liedolsheim einzubrechen.
Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Mittwochabend, zwischen 18:45 Uhr und 21:00 Uhr, offenbar durch Aufhebeln eines Wohnzimmerfensters Zutritt in das Innere des Hauses in der Waldstraße. Die Einbrecher durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke und entwendeten diverse Schmuckstücke.
Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.
Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.
