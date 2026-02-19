Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe (ots)

Die Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Dettenheim-Liedolsheim einzubrechen.

Nach aktuellem Kenntnisstand verschafften sich die Täter am Mittwochabend, zwischen 18:45 Uhr und 21:00 Uhr, offenbar durch Aufhebeln eines Wohnzimmerfensters Zutritt in das Innere des Hauses in der Waldstraße. Die Einbrecher durchwühlten in verschiedenen Räumen die Schränke und entwendeten diverse Schmuckstücke.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

