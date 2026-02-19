PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend verursachte eine Mazda-Fahrerin unter alkoholischer Beeinflussung einen Verkehrsunfall in Oberhausen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 44-jährige Frau gegen 18:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Marienstraße in Richtung Ortsausgang, um auf die L555 zu gelangen. Hierbei touchierte sie mit ihrem Auto zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge an der linken Seite. In Folge der Kollision war das Fahrzeug der 44-Jährigen nicht mehr fahrbereit.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,6 Promille.

Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Ogulcan Bozkurt - Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:06

    POL-KA: (KA) Stutensee - Telefonbetrüger verursachen Schaden in fünfstelliger Höhe

    Karlsruhe (ots) - Bislang Unbekannte gaben sich am Mittwochmittag in betrügerischer Absicht als Beamte des Bundeskriminalamts aus und verursachten bei einem 66-Jährigen hohen finanziellen Schaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab sich der Betrüger telefonisch als BKA-Beamter aus und schilderte dem 66-Jährigen gegen 13:00 Uhr, dass er im Rahmen eines ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 11:46

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Gartenhütte

    Karlsruhe (ots) - Eine Gartenhütte in der Karlsruher Nordstadt geriet am Dienstagabend auf bislang ungeklärte Ursache in Brand und verursachte einen hohen Sachschaden. Nach bisherigem Ermittlungsstand bemerkte eine Anwohnerin gegen 20:45 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gartengelände einer Schule in der Tennesseeallee und verständigte daraufhin Polizei und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren