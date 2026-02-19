Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend verursachte eine Mazda-Fahrerin unter alkoholischer Beeinflussung einen Verkehrsunfall in Oberhausen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine 44-jährige Frau gegen 18:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Marienstraße in Richtung Ortsausgang, um auf die L555 zu gelangen. Hierbei touchierte sie mit ihrem Auto zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge an der linken Seite. In Folge der Kollision war das Fahrzeug der 44-Jährigen nicht mehr fahrbereit.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich bei der Fahrerin Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,6 Promille.

Bei dem Unfall verletzte sich niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

