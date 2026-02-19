Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Telefonbetrüger verursachen Schaden in fünfstelliger Höhe

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte gaben sich am Mittwochmittag in betrügerischer Absicht als Beamte des Bundeskriminalamts aus und verursachten bei einem 66-Jährigen hohen finanziellen Schaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab sich der Betrüger telefonisch als BKA-Beamter aus und schilderte dem 66-Jährigen gegen 13:00 Uhr, dass er im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen ein Finanzinstitut unberechtigte Überweisung in sechsstelliger Höhe von seinem Konto ausgehend festgestellt habe. Um sein angeblich überwiesenes Geld zurückzuholen, forderte der unbekannte Mann den Geschädigten in der Folge telefonisch dazu auf, mehrere Überweisungen zu tätigen.

Daraufhin übersandte der 66-Jährige in zwei Überweisungen insgesamt 60.000 Euro auf eine telefonisch übermittelte Kontonummer. Als die Ehefrau des Geschädigten das Telefonat ihres Mannes registrierte, übernahm sie dieses und beendete es kurz darauf.

Aus aktuellem Anlass rät die Polizei:

- Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst unter Umständen wieder bei den Tätern landen.

- Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

- Bringen Sie jeden Betrugsversuch zur Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter:

www.polizei-beratung.de

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell