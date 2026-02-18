PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Gartenhütte

Karlsruhe (ots)

Eine Gartenhütte in der Karlsruher Nordstadt geriet am Dienstagabend auf bislang ungeklärte Ursache in Brand und verursachte einen hohen Sachschaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bemerkte eine Anwohnerin gegen 20:45 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gartengelände einer Schule in der Tennesseeallee und verständigte daraufhin Polizei und Feuerwehr.

Unmittelbar eingetroffene Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Karlsruhe löschten die in Vollbrand stehende Gartenhütte, noch bevor sie auf das angrenzende Schulgebäude übergreifen konnten. Ein neben der Hütte geparkter LKW wurde durch die Flammen ebenfalls stark beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

    POL-KA: (KA) Oberderdingen - Zeugen nach Überfall in Wohnhaus gesucht

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht auf Mittwoch brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Flehingen ein und raubten offenbar die Bewohner aus. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich die zwei Männer gegen 00:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der ...

    POL-KA: (KA) Malsch - Alkoholisierte Autofahrerin gefährdet Verkehrsteilnehmer

    Karlsruhe (ots) - Am Dienstagabend verursachte eine Mercedes-Fahrerin offenbar alkoholisiert einen Verkehrsunfall, entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle und geriet wenige Minuten später in einen Straßengraben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte eine 50-jährige Mercedes-Fahrerin in der Adlerstraße gegen 20:00 Uhr mit einem entgegenkommenden ...

