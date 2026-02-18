Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Gartenhütte

Karlsruhe (ots)

Eine Gartenhütte in der Karlsruher Nordstadt geriet am Dienstagabend auf bislang ungeklärte Ursache in Brand und verursachte einen hohen Sachschaden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand bemerkte eine Anwohnerin gegen 20:45 Uhr eine Rauchentwicklung auf dem Gartengelände einer Schule in der Tennesseeallee und verständigte daraufhin Polizei und Feuerwehr.

Unmittelbar eingetroffene Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Karlsruhe löschten die in Vollbrand stehende Gartenhütte, noch bevor sie auf das angrenzende Schulgebäude übergreifen konnten. Ein neben der Hütte geparkter LKW wurde durch die Flammen ebenfalls stark beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

