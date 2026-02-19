PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Polizeibeamtin bei Widerstand dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Polizeieinsatz am Mittwochabend leistete ein 42-jähriger Mann erheblichen Widerstand und verletzte eine Polizeibeamtin, die ihren Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen konnte.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gerieten in der Haydnstraße gegen 18:30 Uhr drei Personen in eine körperliche Auseinandersetzung. Der spätere Beschuldigte befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und flüchtete anschließend mit seinem Pkw. Kurze Zeit später sichteten Beamte des Polizeireviers Ettlingen das Fahrzeug in der Narzissenstraße und kontrollierten den Mann.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen leistete der 42-Jährige den Aufforderungen der Beamten zunächst keine Folge, woraufhin ihn die Polizisten nur unter erheblicher Kraftaufwendung zu Boden brachten. Hiergegen setzte sich der Beschuldigte zur Wehr und verletzte dabei eine Beamtin an der Hand.

Aufgrund der Verletzungen konnte sie ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Der Aggressor wurde im Anschluss in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Er muss sich nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

