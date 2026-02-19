Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stadt- und Landkreis Karlsruhe - Prävention aktuell: Mehr Sicherheit auf dem Schulweg - Die Polizei Karlsruhe sensibilisiert Eltern bei Kontrollaktionen

Karlsruhe (ots)

Das Referat Prävention beim Polizeipräsidium Karlsruhe führte seit Jahresbeginn verstärkt Verkehrskontrollen im Umfeld mehrerer Grundschulen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe durch. Ziel der Maßnahmen war und ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit für Schülerinnen und Schüler sowie die Sensibilisierung von Eltern für die Gefahren rund um das Thema "Elterntaxi".

Die insgesamt zehn Kontrollaktionen fanden gezielt zu den morgendlichen Bringzeiten statt. Uniformierte Polizeibeamte suchten bewusst das direkte Gespräch mit Eltern und anderen Verkehrsteilnehmenden. Dabei stand die offene Kommunikation unter dem Motto "Dialog statt Knöllchen" im Vordergrund. In rund 200 verkehrserzieherischen Gesprächen wurde auf das Gefährdungspotenzial hingewiesen, das mit dem Halten und Rangieren unmittelbar vor dem Schulgelände entsteht. Denn der gut gemeinte Service für das eigene Kind stellt häufig eine Gefahr für andere Kinder dar. Und wenn sich dies alles zudem in der Dunkelheit abspielt, ist das Risiko noch höher. In den Gesprächen händigten die Einsatzkräfte ergänzend Flyer zum Thema "Elterntaxi" aus, die den Vorteil des Verzichts auf Elterntaxis beleuchten und praktische Tipps enthalten.

Die Resonanz der angesprochenen Verkehrsteilnehmenden war überwiegend positiv und der Großteil der Eltern hatte Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahmen. Doch nicht immer brachten die Angesprochenen Verständnis für die Aktion auf, weshalb an einzelnen Schulen die Kontrollen mit Unterstützung der Verkehrspolizei wiederholt wurden.

Obwohl der präventive Ansatz im Vordergrund stand, mussten dennoch in Einzelfällen Sanktionen auf das Fehlverhalten ausgesprochen werden. Hierbei handelte es sich beispielsweise um unzulässiges Halten auf Gehwegen, vor Feuerwehrzufahrten, auf Sperrflächen sowie an Engstellen.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Selbstständigkeit von Kindern gefördert wird, wenn sie ihren Schulweg zu Fuß bewältigen. Zudem wird mit dem Absetzen der Kinder in ausreichender Entfernung zur Schule die unübersichtliche Verkehrssituation zu den Bring- und Abholzeiten vor den Bildungseinrichtungen merklich entschärft.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe wird die Kontroll- und Aufklärungsmaßnahmen auch in Zukunft fortsetzen, um die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr nachhaltig zu verbessern.

Weitere Informationen:

Für Eltern, die gemeinsam mit ihren Kindern den sicheren Schulweg trainieren möchten, bietet die Internetseite www.gib-acht-im-verkehr.de umfassendes Informationsmaterial und zahlreiche Tipps. In den Videos erhalten Eltern zudem praktische Ratschläge für verschiedene Situationen im Straßenverkehr.

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Referats Prävention beim Polizeipräsidium Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-1201 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell