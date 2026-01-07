Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Monteurswohnungen - Polizei sucht Zeugen

Herzlake (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 17.12.2025, gegen 10:00 Uhr, bis Dienstag, den 06.01.2026, gegen 16:00 Uhr, kam es in der Zuckerstraße in Herzlake zu einem Einbruch in zwei Monteurswohnungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen. Im Inneren wurden mehrere Zimmertüren, Fenster sowie Einrichtungsgegenstände beschädigt oder zerstört. Ob und welches Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 / 958700 zu melden.

